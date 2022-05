Rubate quattro auto nel giro di poche ore, "banda della Fiat Panda" in azione?

Banda della Fiat Panda in azione durante la notte fra sabato e ieri. Quattro le vetture – lasciate posteggiate in vie diverse del paese – che sono state portate via, nel giro di pochissime ore. A fare la scoperta, ieri mattina presto, sono stati i rispettivi proprietari che non hanno potuto far altro, fra rabbia e choc, che richiedere l’intervento dei carabinieri.

I militari dell’Arma della stazione di Ravanusa, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno effettuato i sopralluoghi di rito e raccolto le denunce, a carico di ignoti, dei proprietari. Sono state, naturalmente, subito avviate le indagini e quale primo passaggio investigativo – appare inevitabile visto che rientra ormai nelle consolidate procedure – i militari si sono sincerati sull’eventuale presenza o meno di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Controllate anche tutte le strade di accesso a Ravanusa. Non ci sono certezze, naturalmente, né potrebbe essere altrimenti visto che l’attività investigativa ieri risultava ancora a livelli embrionali, ma appare scontato che ad agire sia sempre stata la stessa “mano”: quella di una vera e propria banda. E non è escluso che possa anche esserci un collegamento – in termini di microcriminalità – con quanto è accaduto nei mesi e nelle settimane passate nella vicinissima Canicattì dove, appunto, a scomparire erano sia le Fiat Punto che le Fiat Panda.