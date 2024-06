Ravanusa rinasce dopo la tragedia di via Trilussa: in arrivo 27 milioni di euro

Ventisette milioni di euro arriveranno a Ravanusa per la rigenerazione dell'area devastata dall'esplosione di via Trilussa del dicembre 2021, a causa della quale persero la vita 9 persone.

Le risorse, come riporta il quotidiano La Sicilia, sono state infatti stanziate nel contesto dell'accordo per lo sviluppo e la coesione. Gli interventi consentiranno anche di ricostruire delle abitazioni per le decine di persone che ancora oggi sono sfollate.

Soddisfatto il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola.