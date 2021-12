L'inferno di Ravanusa, gruppo specializzato dei vigili del fuoco cerca il punto di innesco dello scoppio ... arriva il cordoglio del Papa/DIRETTA

Terza notte consecutiva di ricerche dei dispersi dell'inferno di fuoco e cemento di via Trilussa, a Ravanusa, conclusa con esito negativo. Nonostante fin da metà mattinata di ieri sembrava che fosse stata individuata l'area dove potevano trovarsi i corpi (e questo perché erano stati ritrovati alcuni effetti personali di padre e figlio), all'alba di oggi mancavano ancora all'appello Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio.

Ore 13,30. Un gruppo specializzato dei vigili del fuoco è arrivato sul luogo dell'esplosione a Ravanusa per tentare di trovare il punto di innesco della deflagrazione avvenuta sabato sera. Si tratta di personale specializzato del dipartimento dei vigili del fuoco. Secondo il racconto dei sopravvissuti ma anche degli sfollati che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni ritenute pericolanti, le fiamme sarebbero uscite "persino dai muri". "C'era fuoco ovunque - ha raccontato una giovane testimone - sembrava che fosse scoppiata una bomba atomica. Mai visto nulla di simile".

Ore 12,52. "A seguito del drammatico crollo di alcuni edifici nella città di Ravanusa, causato da una devastante esplosione", il Papa, con un telegramma a firma del card. Pietro Parolin, segretario, invia "ai congiunti dei defunti l'espressione del suo cordoglio e sentimenti di intensa partecipazione al dolore dell'intera popolazione". Francesco, "che porta nel cuore la sofferenza di tante persone, causata anche dagli ingenti danni che gravano su molti", manifesta "la sua accorata vicinanza, assicurando in particolare la sua preghiera di suffragio per le vittime", e "apprezzamento per quanti si sono prodigati nelle operazioni di soccorso".

Ore 11,26. Esattamente per come era accaduto anche ieri, un gruppo di sfollati che abitavano in via Trilussa, a Ravanusa, sono stati accompagnati dai vigili del fuoco e dalla Protezione civile nelle abitazioni che non sono crollate ,ma che sono state danneggiate, per ritirare alcuni oggetti personali e vestiti. Gli abitanti sono usciti poco dopo, con una grossa busta tra le mani. In via Procida, al civico 6, il portone di legno chiaro non si apre. Vito Gattuso, 67 anni, ha le chiavi della casa. "È di un amico, mi ha chiesto di recuperare qualche effetto personale, dentro c'è un laboratorio, lui è un medico", racconta mentre i pompieri fanno l'ultimo tentativo per aprire il portone. Ma è inutile. "Mi spiace è troppo pericoloso" dice un vigile all'uomo. "Il mio amico è a Bologna dalla figlia che vive lì, non sa cosa fare perché questa è la casa dove vive" si addolora il signor Vito, mentre tiene in mano le chiavi. A pochi metri altri pompieri

accompagnano una donna che ha chiesto di potere recuperare dalla sua casa semi crollata indumenti e altri effetti. Nella zona rossa è un via vai composto e ordinato di persone accompagnate dai soccorritori con la speranza di potere entrare nelle case. I pompieri li assistono e li confortano, si entra con i caschetti di protezione. "Siamo entrati in una abitazione con un coppia- riferisce un pompiere del distaccamento di Palermo - I coniugi hanno recuperato vestiti e altra roba. Volevano prendere anche dei soldi custoditi al piano superiore ma non è stato possibile perché il rischio crollo è alto". In via della Pace, una signora è riuscita a prendere alcune medicine: la tavola al piano basso era ancora apparecchiata. "Stavamo cominciando a cenare quando è arrivato il boato - racconta - Abbiamo aspettato un po' , poi siamo scappati e ci sentiamo dei miracolati". I vetri della casa sono rotti, al secondo piano ci sono calcinacci. Prima di uscire la donna ha recuperato il suo piccolo "tesoro", alcune piante e l'alberello di Natale.

Ore 11,15. In mattinata segnalata un’altra fuga di gas, tecnici di Italgas sono a lavoro nel quartiere Mastro Domici. Il nuovo episodio si è verificato a pochi isolati di distanza dal luogo del disastro.

Ore 9,30. Inizieranno oggi le autopsie sui corpi delle sette vittime dell'esplosione avvenuta sabato sera in via Trilussa Ravanusa. Le salme saranno anche sottoposte, a quanto pare, ad una tac prima dell'esame autoptico. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che coordina, con il pm Sara Varazi, l'inchiesta per disastro colposo e omicidio plurimo colposo, ha conferito l'incarico al medico legale che eseguirà l'autopsia.

Ore 8,20. Non sono ancora stati trovati i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, gli ultimi due dispersi dell'esplosione avvenuta a Ravanusa sabato sera in cui sono morte sette persone. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte rimuovendo le macerie di quello che era l'appartamento del padre, dove il figlio era andato per un saluto veloce, ma dei corpi dei due non c'è traccia. Si continuerà dunque a scavare per rimuovere le macerie e arrivare al livello della strada: non è escluso infatti che i due potessero trovarsi proprio lì al momento dell'esplosione. Il raggio di azione delle ricerche è stato comunque allargato perché non è escluso che l'onda d'urto abbia potuto scaraventare i corpi anche a molta distanza.

Parallelamente alle ricerche si è iniziato a portare via le macerie anche perché, senza spostare parte delle tonnellate di cemento e pietre provocate dall'esplosione diventa impossibile proseguire le operazioni di soccorso.