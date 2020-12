Minacciano l'operaio e rapinano distributore di carburante: magro il bottino

Una rapina, l’ennesima, ai danni di un distributore di carburante lungo la statale 557, in territorio di Ravanusa.

A Ravanusa, lungo la statale 557, sono entrati in azione due criminali: volto travisato e apparentemente non armati. I due sono arrivati al distributore di carburante utilizzando un’autovettura. Hanno minacciato chi, in quell’esatto momento, si trovava alla distribuzione e si sono fatti consegnare tutti i soldi che aveva in tasca. Il bottino è stato magro: 200 euro circa.

Arraffati i soldi, i due rapinatori si sono immediatamente dileguati. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Ravanusa che, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno avviato le ricerche e le indagini. Si tratta, per quella porzione dell’Agrigentino, dell’ennesima rapina ai danni di un distributore di carburante: poco più di una settimana fa ne sono state messe a segno, infatti, altre due a Licata e a Ravanusa.