Ravanusa, riduzione della Tari: se ne discute in consiglio comunale

L'amministrazione comunale di Ravanusa proporrà al consiglio comunale, nella seduta di venerdi prossimo, di votare una delibera per le agevolazioni della Tari utilizzando "l'avanzo vincolato".

"Abbiamo proposto in via d’urgenza - spiega il sindaco Carmelo D’Angelo - l’approvazione della delibera al consiglio comunale per utilizzare queste risorse a favore dei cittadini per far gravare meno l’aumento dei costi di conferimento in discarica che in questi anni sono aumentati vertiginosamente per mancanza di una adeguata politica dei rifiuti a livello regionale e per l’aumento dei costi energetici che si riflettono anche sui costi di gestione".