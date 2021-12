Ravanusa si prepara per il suo giorno più triste: domani l’addio alle vittime della strage

Ai funerali solenni sarà presente un ministro del governo Draghi. Sopralluoghi della Questura per garantire la sicurezza in piazza Primo Maggio

La città di Ravanusa si prepara per il saluto delle nove (dieci con il piccolo Samuele rimasto nel grembo di mamma Selene) vittime del crollo di sabato scorso. L'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano presiederà la celebrazione eucaristica.

Secondo le autorità, la chiesa madre dedicata a San Giacomo sarebbe stata troppo piccola per accogliere quanti vorranno esserci per i funerali solenni, per questo motivo è stata scelta la piazza più grande del paese. Il corteo funebre attraverserà corso della Repubblica per poi giungere nella piazza Primo Maggio dove dalle 16:30 inizierà la cerimonia di commiato.

In mattinata personale della Questura di Agrigento ha effettuato diversi sopralluoghi per pianificare le misure di sicurezza che saranno imponenti: in rappresentanza del governo Draghi a Ravanusa dovrebbe arrivare il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini.

Annunciata anche la presenza del capo del dipartimento nazionale di protezione civile Fabrizio Curcio e del governatore della Regione Nello Musumeci.

Tanti comuni della provincia hanno annunciato per domani una giornata di lutto cittadino per manifestare vicinanza alla comunità di Ravanusa. L'ultimo in ordine di tempo è il Comune di Licata. In tutti gli edifici pubblici le bandiere saranno esposte a mezz’asta e le luminarie del centro città spente in memoria delle vittime della tragedia.