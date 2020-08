Nuovo caso di Coronavirus a Ravanusa: è il secondo nel giro di poche settimane

Un nuovo caso di Coronavirus a Ravanusa. A renderlo noto è stato il sindaco Carmelo D'Angelo: "Mi è stato comunicato il secondo caso di positività a Ravanusa - ha scritto l'amministratore - . Invito tutti alla prudenza ed al rispetto delle regole e delle ordinanze del Governo".

Il contagiato è un romeno che si trova in isolamento domiciliare. Appena lo scorso 28 luglio, una donna - pure lei di origini romene - era risultata positiva al Covid-19. Un tampone che, in quella circostanza, diede esito positivo dopo che la donna era rientrata dalla Romania. Adesso non c'è certezza - o almeno non ci sono comunicazioni istituzionali in tal senso - se fra la donna e l'uomo che, adesso, è risultato positivo vi siano o meno collegamenti.

La donna era stata ricoverata a Malattie infettive dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta da dove, però, recentemente, è stata dimessa.

Dopo questo nuovo caso, l'Asp ha già avviato la necessaria indagine epidemiologica che servirà a verificare gli eventuali contatti con altri soggetti.