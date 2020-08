"Non è un disabile gravissimo", il Comune vince la causa: niente indennità

Il Comune di Ravanusa non dovrà pagare nessuna indennità da 1.500 euro al mese. Il tribunale di Agrigento (giudice del Lavoro: Alessandra Di Carlo) ha respinto la domanda avanzata, al Municipio di Ravanusa, da una persona che chiedeva quei soldi per disabilità gravissima. E questo perché - secondo le risultanze della perizia del Ctu - quella persona "non è soggetto in condizione di disabilità gravissima".

Il giudice - secondo quanto ha reso noto l'avvocato Carmelo Pitrola, che ha rappresentato e difeso il Comune di Ravanusa, - ha dato applicazione al "Decreto di Omologa" definisce "disabili gravissimi le persone che si trovano in stato di coma, in stato vegetativo (Sv) o di minima coscienza (Smc), persone che dipendono da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24\7), soggetti in gravissimo stato di demenza, con lesioni spinali gravissime, con gravissime minorazioni a livello visivo ed acustico, persone affette da autismo gravissimo e da condizioni di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio, 7 giorni su 7, per bisogni complessi".

Il Comune di Ravanusa, che è stato appunto assistito e difeso dall’avvocato Carmelo Pitrola, ha nominato un consulente tecnico di parte (Ctp) per dimostrare l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di disabilità gravissima. L’avvocato Carmelo Pitrola è riuscito, inoltre, a dimostrare, nel prosieguo della causa, - prosegue la ricostruzione ufficiale dello stesso legale - "la pretestuosità delle richieste di parte avversa, convincendo il giudice a non concedere il beneficio richiesto".