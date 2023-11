Stop alle perdite dalle reti idriche, Aica aggiudica i lavori sulle condotte di Ravanusa

Saranno avviati a giorni i lavori per la manutenzione straordinaria delle reti idriche di Ravanusa. Si tratta di interventi strutturali per la riduzione delle perdite ricadenti del progetto React Eu “Conoscenza – digitalizzazione, mappatura, distrettualizzazione e ottimizzazione delle reti idriche” con recupero delle perdite e la sostituzione dei misuratori di volumi di utenza.

I lavori sono stati affidati all’Ati Elcal srl – Di Nica Costruzioni srl, per un totale complessivo pari a 1.391.656,53 euro, che dovrà occuparsi della manutenzione straordinaria della rete idrica nel tratto compreso tra via Roma, via Lincoln, via Rudinì, via Callicratide e via Puccini non prima di avere condotto delle indagini preliminari di diverse tipologie e prevedono la realizzazione di un anello con tubazioni in polietilene ad alta intensità per acqua potabile, dal quale dipartono le diramazioni della condotta secondaria che servono le diverse vie cittadine da interrare a 1 metro di profondità rispetto al piano carrabile.

Opere progettate in coerenza a quanto già realizzato anche ai fini di una standardizzazione della rete, per rendere più agevole l’esercizio e assicurare condizioni di efficacia ed economicità della gestione e della manutenzione garantendo, comunque, la flessibilità di esercizio della stessa.