Scoppia la lite durante il Carnevale, 16enne ferito da una coltellata finisce in ospedale

Una coltellata. E un sedicenne portato, in fretta e in furia, al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. E' così che è finita una lite, durante la notte, nel centro di Ravanusa dove erano in corso eventi e manifestazioni per il Carnevale.

L'adolescente non è, per sua fortuna, in pericolo di vita, ma ha veramente rischiato grosso.

I carabinieri della stazione di Ravanusa stanno adesso cercando di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto: cosa abbia innescato la lite e chi sono i coinvolti. L'aggressore, qualora identificato, verrà denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per lesioni personali. Le lesioni, in questo caso, dovrebbero superare i 30 giorni e quindi si ipotizza - ma si potrà essere certi solo dopo aver acquisito il referto medico - la procedibilità d'ufficio.

Il sedicenne - che ha ricevuto una coltellata nel lato destro del torace - è stato subito medicato dai sanitari del pronto soccorso che, appunto, hanno sciolto la prognosi sulla vita. E', al momento, ricoverato in Chirurgia.