La "banda delle macchinette" torna all'istituto "Manzoni": due colpi nel giro di neanche 20 giorni

A metà dicembre scorso era "toccato" al plesso "Vittorini" di via Buozzi, facente parte dell'istituto comprensivo "Alessandro Manzoni". Negli ultimi giorni, la "banda delle macchinette" è stata invece proprio al "Manzoni" di via Tintoria a Ravanusa. I malviventi si sono intrufolati dopo aver forzato la porta di ingresso e poi sono subito diretti ai due distributori automatici di bevande. Macchinette che, per portar via le monetine lasciati dentro i cassetti, sono state danneggiate e anche pesantemente. Il danno provocato all'impresa di San Cataldo, titolare dei distributori, non è stato quantificato nell'esatto ammontare. E non è comunque coperto da nessuna polizza assicurativa.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri del paese, per presentare denuncia a carico di ignoti, è stato mercoledì il vice dirigente scolastico. I militari dell'Arma hanno, naturalmente, avviato le indagini. Pare che l'area dove sorge l'istituto comprensivo "Alessandro Mazoni" sia "coperta" da impianti di video sorveglianza. Non filtrano indiscrezioni sull'attività investigativa, ma il dettaglio della presenza delle telecamere potrebbe non essere di poco conto. Tutt'altro.