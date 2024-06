Devastato dal fuoco il bosco di Ravanusa: elicottero e canadair in azione

Sono dovuti intervenire un elicottero e un canadair per avere la meglio sulle fiamme che partite da sterpaglie e stoppie si sono propagate fino all'area boschiva demaniale di contrada Saraceno, a Ravanusa, dove hanno inghiottito circa tre ettari di vegetazione. A mobilitarsi per cercare di circoscrivere il vasto fronte sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e gli uomini della Forestale di Agrigento. Poi, quando i soccorritori hanno compreso che non potevano farcela da soli, è stato richiesto e ottenuto l'intervento di un elicottero e di un canadair.

In contrada Saraceno anche i carabinieri della stazione di Ravanusa che hanno notiziato la procura di Agrigento e si stanno occupando delle indagini. Non ci sono certezze, ma sembra probabile che la scintilla iniziale possa essere stata appiccata di proposito.

