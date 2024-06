Incendiato scooter delle Poste davanti all'ufficio di Ravanusa: è "caccia" al piromane

È stato incendiato in pieno giorno e in pieno centro uno scooter, Piaggio Mymoover, delle Poste. È accaduto ieri pomeriggio in corso della Repubblica a Ravanusa, davanti all'ufficio postale dove il mezzo era stato lasciato, praticamente come sempre, posteggiato. A precipitarsi all'esterno non appena ha visto le fiamme, cercando di salvare il salvabile, è stato un impiegato delle Poste di Ravanusa. La moto, a quanto pare, è stata salvata dalla completa distruzione, ma è inevitabilmente rimasta danneggiata.

Di quanto è accaduto, che ha suscitato grande attenzione da parte di quanti si sono trovati a passare dal centralissimo corso della Repubblica e fino ad oggi non si parla d'altro in paese, sono stati informati i carabinieri. E i militari dell'Arma hanno avviato le indagini.

In paese si sussurra - ma non ci sono al momento conferme ufficiali - che l'autore della scintilla iniziale dovrebbe avere le ore contate, nel senso che dovrebbe essere identificato da un momento all'altro. Inevitabilmente rischia una denuncia per l'ipotesi di reato di danneggiamento aggravato.

