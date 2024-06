"Ha incendiato lo scooter delle Poste": denunciato disoccupato di 47 anni

Ha 47 anni il disoccupato che è stato denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento. Si tratta dell'uomo che nei giorni scorsi, mercoledì pomeriggio per la precisione, avrebbe incendiato lo scooter Piaggio Mymoover delle Poste. È accaduto nel pomeriggio, in corso della Repubblica a Ravanusa, davanti all'ufficio postale dove il mezzo era stato lasciato, praticamente come sempre, posteggiato. A precipitarsi all'esterno non appena ha visto le fiamme, è stato un impiegato delle Poste di Ravanusa. La moto, a quanto pare, è stata salvata dalla completa distruzione, ma è inevitabilmente rimasta danneggiata.

I carabinieri della stazione di Ravanusa hanno, naturalmente, subito informato il sostituto procuratore di turno di Agrigento e avviato le indagini. A ruota è stata formalizzata - per l'ipotesi di reato di danneggiamento aggravato - la denuncia a carico del disoccupato ravanusano quarantasettenne.

