Subisce due furti in pochi giorni e segue i ladri da Butera a Ravanusa senza recuperare il trattore: presentata denuncia

Subisce il secondo furto in pochi giorni e prova a inseguire i ladri per recuperare il trattore appena rubato. Il tentativo di un imprenditore di Butera, inizia da contrada Finocchiaro, nelle campagne nissene, e prosegue fino a Ravanusa, nell'Agrigentino. Alla fine alla vittima non resta che denunciare l'episodio ai carabinieri.

Il titolare dell'attività, che aveva appena visto la porta del proprio garage spalancata e il mezzo caricato su un veicolo gommato, lo scorso 18 novembre aveva subito il primo furto di un altro trattore, 200 litri di gasolio e altri attrezzi. Un danno complessivo stimato in 100mila euro.