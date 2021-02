Incendiano pneumatico davanti a laboratorio di analisi, aperta un'inchiesta

Piazzano uno pneumatico davanti la saracinesca di un laboratorio di analisi e appiccano il fuoco. Lievi, ed esterni, i danni riportati dalla struttura. Inquietante però il gesto, sul quale hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Licata.

E’ accaduto tutto in via Lincoln a Ravanusa e, stando a quanto ieri trapelava, nessuno si sarebbe accorto di nulla. I militari dell’Arma, quale primissimo passaggio investigativo, hanno appurato la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza pubbliche o private, tanto a presidio del laboratorio di analisi quanto nell’area circostante. A quanto pare, però, non sarebbe saltato fuori nessun impianto di videosorveglianza. Una carenza che di fatto non facilita le indagini dei carabinieri.

Come sempre avviene in questi casi, gli investigatori hanno sentito – ed è possibile anche che tornino a farlo nelle prossime ore – sia i biologi, titolari del laboratorio di analisi quanto i residenti dell’area circostante. Stando, appunto, a quanto ieri trapelava dal fitto riserbo investigativo, non vi sarebbero indizi o sospetti su chi possa essere stato l’autore del chiaro messaggio intimidatorio. Per fortuna però l’incendio dello pneumatico lasciato davanti la saracinesca dell’attività medica, non ha provocato gravi danni. Anzi. Stando agli investigatori, infatti, i danni risulterebbero essere lievi. Servirà, verosimilmente, del tempo per provare a fare chiarezza sull’episodio, tracciando anche la giusta pista investigativa. Naturalmente, come sempre avviene in casi di questo genere, è stata già avvisata l’autorità giudiziaria ed è stato aperto un fascicolo – per danneggiamento - a carico di ignoti.