L'inferno di via Trilussa, Ravanusa organizza i funerali delle 9 vittime: sopralluoghi per trovare il luogo più adeguato

Non c'è ancora nessuna certezza categorica, ma i funerali delle nove vittime (10 considerando anche il piccolo Samuele che è rimasto nel grembo della mamma), dovrebbero tenersi venerdì pomeriggio a Ravanusa. In questi minuti, il sindaco della cittadina, Carmelo D'Angelo, assieme ai tecnici comunali, sta effettuando una serie di sopralluoghi per scegliere la location migliore: quella capace di ospitare l'oceano di gente che si attende.

"Stiamo cercando il posto migliore per consentire la massima partecipazione" - ha tagliato corto il sindaco Carmelo D'Angelo - . Non è chiaro nemmeno se saranno o meno, come si paventava nelle ore immediatamente successive al recupero delle salme, funerali di Stato o meno. Sembra però altamente probabile.

Carmelo D'Angelo, sindaco di Ravanusa, fin da sabato sera, poco dopo l'esplosione e lo spaventoso crollo di quattro palazzine, non s'è mai allontanato un attimo da via Trilussa. E dall'alba di oggi, dopo che ieri sera sono state recuperate le salme degli ultimi due dispersi, è al lavoro per provare ad organizzare lo straziante momento di addio alle 9 vittime della strage di via Trilussa. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino anche a Campobello di Licata dove vivevano Selene Pagliarello e il marito Giuseppe Carmina.