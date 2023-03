"Estorsione, minaccia e oltraggio": in due arrestati per scontare le pene

Uno, V. P. di 25 anni, deve scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione poiché ritenuto responsabile di estorsione aggravata commessa a Ravanusa tra il 2015 e il 2017. L’altra, L. C. M. canicattinese di 54 anni, deve invece espiare un anno e mezzo perché condannata per violazione di domicilio in concorso, minaccia in concorso e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono due gli arresti fatti, fra Ravanusa e Canicattì, dai carabinieri che, negli ultimi giorni, hanno dato esecuzione ad altrettanti ordini di carcerazione. Il primo, quello a carico del giovane e disoccupato ravanusano, è stato emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura di Agrigento.

Il ragazzo è stato appunto condannato alla pena definitiva di tre anni e quattro mesi di reclusione e, dopo le formalità dell’arresto, è stato trasferito alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.

La cinquantaquattrenne canicattinese, nullafacente e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata anch’essa in esecuzione dell’ordine della Procura di Agrigento: dovrà scontare un anno e mezzo di reclusione per i fatti commessi a Canicattì – violazione di domicilio, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale appunto – il 7 febbraio del 2014. Anche lei è stata portata al carcere di contrada Petrusa.