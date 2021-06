Ventisette contagi da Covid in una settimana: Ravanusa verso la zona rossa

Ravanusa è ancora una volta alle "porte" della Zona Rossa Covid. Ad annunciarlo sui social è il sindaco Carmelo D'Angelo. "Il dipartimento di prevenzione dell'Asp di Agrigento - ha scritto -mi ha appena comunicato che l'aumento vertiginoso dei casi negli ultimi sette giorni paventa la dichiarazione di zona Rossa per Ravanusa". Al momento la città è a 27 casi in una settimana, la soglia che è già fissata per legge per la proclamazione di zona rossa. Determinanti saranno i dati dei tamponi effettuati oggi e che saranno resi noti nella giornata di domani.

Ad oggi sono 43 i casi positivi in città. Ravanusa è stata per ben 2 volte zona rossa nel corso del 2021.