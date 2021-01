Il Covid non molla Ravanusa, il sindaco: "Prescrizioni prorogate per un'altra settimana"

Ravanusa resta "zona rossa nella zona rossa". Il sindaco Carmelo D'Angelo, come annunciato con un video su facebook, ha emesso un'ordinanza che prevede delle prescrizioni ulteriori nel territorio comunale rispetto a quelle previste per tutta l'isola.

"Le restrizioni hanno funzionato - ha detto - ma dobbiamo continuare a mantenere prudenza e rispettare le misure restrittive. Fino al 30 gennaio le scuole resteranno chiuse, chiusi anche gli uffici pubblici, bar e pasticcerie potranno lavorare solo a domicilio. Domenica potranno restare aperti solo tabacchi, farmacie, parafarmacie ed edicole. Le misure di ristoro sono state già pubblicate, invito a partecipare ai bandi solo chi ha avuto l'attività chiusa. Presto daremo anche i buoni spesa".

A Ravanusa, come ricordato dallo stesso D'Angelo, ieri si è registrata una vittima e c'è stato un calo dei contagi il cui numero è sceso a 95. Il sindaco invita la cittadinanza a rispettare le regole in maniera rigida per confermare il trend di calo.