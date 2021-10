Brucia furgone di un commerciante, mezzo distrutto: avviate le indagini

Brucia un furgone, un Mercedes Sprint, posteggiato in via Ibla, di proprietà di un commerciante. E’ accaduto nella notte fra venerdì e ieri a Ravanusa. Le fiamme, che hanno però distrutto il mezzo utilizzato per lavoro, sono state circoscritte e domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati anche i carabinieri della stazione cittadina, che sono coordinati dal comando compagnia di Licata. Oltre ad andare distrutto il furgone del commerciante romeno venticinquenne, le fiamme hanno danneggiato, e anche pesantemente, il contenuto del furgone: della biancheria. Il danno non è risultato essere coperto da nessuna polizza assicurativa. I carabinieri hanno già avviato le indagini per provare a stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale.

Le cause, ieri mattina, non risultavano essere ancora chiare. Servirà, verosimilmente, del tempo per provare a mettere dei punti fermi nell’inchiesta. Su via Ibla, né nelle zone immediatamente adiacenti, non sono risultate essere presenti degli impianti di videosorveglianza, né pubblici e nemmeno privati. Dell’episodio, naturalmente, è stata già informata la Procura della Repubblica di Agrigento che coordinerà, come sempre avviene in questi casi, l’attività investigativa.