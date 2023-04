Brucia l'auto di un pensionato, i carabinieri avviano le indagini

Le cause della scintilla iniziale non sono chiare. Nulla - neanche un cortocircuito - viene escluso. Mancavano pochi minuti all'una e trenta, della notte fra venerdì e ieri, quando in via Donizetti, a Ravanusa, divampava il fuoco che avvolgeva e devastava un Land Rover Freelander di proprietà di un pensionato settantaduenne.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri della stazione cittadina. Militari che hanno avviato le indagini per stabilire la natura del rogo.

Il veicolo è stato danneggiato solo nella parte anteriore, ossia nel vano motore. Spetterà alle indagini stabilire cosa abbia fatto divampare l'incendio. L'ipotesi che ieri sembrava essere privilegiata era quella accidentale: forse un corto circuito. Nulla però veniva ancora categoricamente escluso.