La "banda del buco" messa in fuga dall'allarme, fallisce colpo all'ufficio postale

Abbattono, a colpi di piccone, il muro dell'ufficio postale di corso Lauricella a Ravanusa e portano via, durante la notte, pochi spiccioli. Non c'è stato il tempo, infatti, per i ladri di poter mettersi all'opera e rovistare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non appena si sono intrufolati all'interno dell'ufficio postale si è innescato l'allarme collegato con la caserma dei carabinieri. I militari dell'Arma si sono subito precipitati, ma i ladri - quasi certamente una banda - erano già spariti. Acquisiti i filmati del sistema di video sorveglianza interno ed esterno dell'ufficio postale.