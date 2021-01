Aumento dei contagi da Covid-19, Ravanusa chiude tre aree della città e il cimitero

Mentre ad Agrigento - dove è stato raggiunto il record provinciale dei contagiati (116) - il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta gli assembramenti, a Ravanusa, dove i positivi hanno raggiunto quota 101, il primo cittadino Carmelo D'Angelo ha disposto la chiusura del cimitero comunale e di tre aree cittadine. Dalle ore 18 alle 24 di oggi, si tratta di zone che verranno presidiate dalle forze dell'ordine. Ad essere interdette sono state: la via Aldo Moro, da via Scinà a viale Lauricella; la zona di via Isonzo, villa comunale e vie Rinascita ed Arno. Interdetta anche l'area di via Mamiani, piazza Primo maggio, via Medici (tratto fra via Mamiani e via Boccaccio) e via Boccaccio.

"Non escludo che vengano individuate altre zone - ha detto il sindaco di Ravanusa - . A causa di contagi riconducibili a persone in servizio presso il cimitero comunale, ne ho disposto la chiusura fino al completamento delle opere di sanificazione". L'appello, lanciato da D'Angelo, è praticamente sempre lo stesso delle ultime settimane: "Restate a casa, restate a casa, restate a casa".