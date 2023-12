Ottantacinquenne si sveglia di notte per dei rumori e si ritrova faccia a faccia con il ladro

E' stata svegliata nel cuore della notte da alcuni rumori. Senza pensarci due volte, si è alzata per dare una controllata e si è ritrovata faccia a faccia con uno sconosciuto: un ladro. Un criminale che vedendo l'anziana in piedi, davanti a lui, si è subito girato ed è fuggito. Fra choc e incredulità, la pensionata ottantacinquenne ha subito chiesto "aiuto" e in via Cavalcanti, a Ravanusa, si è precipitata una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno setacciato ogni angolo del quartiere, e non solo. Del ladro solitario non è saltata però fuori nessuna traccia.

Pare che il ladro sia riuscito ad intrufolarsi all'interno dell'abitazione dell'anziana dalla finestra della cucina lasciata aperta. Nonostante il buio, l'uomo ha subito iniziato a rovistare. Facendo, appunto, anche quei rumori che hanno svegliato la pensionata. Il bottino non è stato ingente: è riuscito a portar via un borsellino, con all'interno forse 30, forse 40 euro; un anello e un paio d'orecchini in oro e perle.

I militari dell'Arma, dopo aver rastrellato l'intera Ravanusa, hanno avviato le indagini per cercare di identificare - magari anche avvalendosi di qualche filmato di impianti di videosorveglianza - il criminale. Non filtrano indiscrezioni, né da parte degli investigatori, né degli inquirenti. E' stato aperto, naturalmente, un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti. E ieri a Ravanusa, una piccola realtà dove tutti si conoscono più o meno bene, la notizia rimbalzava da una bocca all'altra. Tutti concordavano sul fatto che alla pensionata ottantacinquenne è andata bene e che il ladro, vistosi scoperto, è subito fuggito, senza neanche alzare un dito contro la "nonnina".