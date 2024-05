Aggredisce con un'ascia e un coltellaccio i vicini di casa: coppia in ospedale, arrestato 68enne

C'erano già state aggressioni. Le liti, per motivi di vicinato, sarebbero state se non all'ordine del giorno, quasi. Sistematiche insomma. E nella notte, fra sabato e domenica, a Ravanusa, s'è rischiato grosso: una coppia di sessantacinquenni è stata aggredita. L'autore, ossia il vicino di casa, all'arrivo dei carabinieri è stato trovato con ancora in mano un'ascia e un coltello a serramanico. È stato arrestato e trasferito alla casa circondariale Pasquale di Lorenzo di Agrigento.

A bloccare, arrestandolo per tentato omicidio, il sessantottenne C. G. A. sono stati i carabinieri della stazione di Ravanusa che hanno raccolto l'alert e si sono precipitati in maniera fulminea. L'uomo, a quanto pare, non s'è calmato subito, ma si sarebbe scagliato anche contro i militari dell'Arma.

I carabinieri della stazione di Ravanusa hanno sequestrato le armi di cui il sessantottenne, già noto alle forze dell'ordine, era in possesso: un'ascia e un coltello a serramanico. I coniugi - rispettivamente di 66 e 62 anni - sono stati feriti. I medici dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì, dove entrambi sono stati portati, hanno riscontrato ferite da taglio, giudicate guaribili in 15 e 8 giorni. Nulla di grave per fortuna, ma se la sono vista brutta. Anzi di più.

Il sessantottenne è stato, dopo le formalità di rito dell'arresto, trasferito, sempre dai carabinieri, al carcere di Agrigento. Secondo quanto è emerso dalle prime ricostruzioni investigative, fra le parti vi sarebbero state più discussioni e liti, legate a motivi di vicinato. E in passato vi sarebbero già state delle precedenti aggressioni.

