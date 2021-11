Qualità della vita, Agrigento risale in classifica di 10 posizioni

Agrigento risale nella classifica della qualità della vita e scala di dieci posizioni fino al 95esimo posto rispetto al 2020 quando arrivò terzultima a livello nazionale.

Secondo il Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia 2021 di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla 23esima edizione, il punteggio è di 318,81.

La risalita, in maniera abbastanza sorprendente, colloca la provincia agrigentina al terzo posto in Sicilia dopo soltanto a Ragusa (84esimo posto, in risalita dal centesimo) e Trapani (92esimo posto, rispetto al 95esimo dell'anno scorso)