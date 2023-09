“Rapine, violazione di domicilio e lesioni aggravate”, i carabinieri arrestano 2 pregiudicati

I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno arrestato 2 pregiudicati del luogo, D.E. e L.V., queste le loro iniziali, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Agrigento.

I 2 sono indagati per alcune rapine commesse in danno d privati, caratterizzate da particolare violenza e da violazione di privato domicilio. Dopo gli adempimenti di rito sono stati tradotti alla casa circondariale di Agrigento in contrada Petrusa. Le indagini, condotte dall' Arma dei carabinieri, hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari con riferimento a 3 episodi di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate. Sono in corso attività di indagine su possibili ulteriori episodi criminosi.