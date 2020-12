Rapine nei distributori di carburante, il vice questore Castelli: "Fenomeno in crescita”

“Registriamo un incremento dei fenomeni delittuosi, in particolare delle rapine, però la nostra attenzione investigativa è alta, specialmente su questi reati che procurano allarme sociale nella popolazione”. Con queste parole, dai microfoni di AgrigentoNotizie, il vice questore Cesare Castelli, ha voluto lanciare un appello alla popolazione. L’intervento del dirigente che coordina il commissariato di Canicattì, si deve all’arresto dei due malviventi che si sono resi responsabili di rapina in un distributore di carburanti.

“Hanno commesso due rapine – ha voluto precisare il vice questore Castelli - perché per fuggire, si sono impossessati dell’autovettura di un anziano che è stato picchiato selvaggiamente e dopo, hanno anche speronato una pattuglia, ferendo un agente. Ma - ha aggiunto Castelli – li abbiamo presi”. Sono diverse le rapine che recentemente sono state commesse, in più centri, nelle diverse stazioni di rifornimento. Le attività degli investigatori, sono adesso rivolte a scoprire gli eventuali collegamenti con l’episodio che ha permesso l’arresto in flagranza di reato, dei due rapinatori.