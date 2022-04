Armato di pistola fa irruzione nell'abitazione di pensionato: rapinato 73enne

Con il volto coperto da un passamontagna e armato di pistola ha fatto irruzione in casa di un pensionato settantatreenne. Minacciando l’anziano con l’arma, verosimilmente giocattolo, ha iniziato a chiedere – e anche con una certa insistenza – soldi. Denaro che però, a quanto pare, il canicattinese settantatreenne non aveva. Il malvivente solitario è stato, dunque, di fatto, costretto a ripiegare sul telefono cellulare della vittima presa di mira. E arraffato il telefonino, subito il criminale è tornato sui suoi passi ed ha fatto perdere ogni traccia. E’ accaduto tutto alle ore 20 circa, nell’abitazione dell’anziano, in via Vittorio Emanuele.

A lanciare l’allarme prima, e a formalizzare la denuncia di rapina a carico di ignoti immediatamente dopo, è stato proprio il pensionato settantatreenne. Un anziano che, a quanto pare, non avrebbe saputo fornire elementi descrittivi ai militari dell’Arma, quelli dell’aliquota Radiomobile, che raccolto l’Sos si sono precipitati in via Vittorio Veneto. Sono state avviate le indagini per provare a dare un nome e cognome al balordo che ha rapinato, e terrorizzato, il canicattinese. Non ci sono conferme istituzionali, ma appare scontato che la prima verifica fatta dai carabinieri è stata quella su eventuali impianti di videosorveglianza presenti sia nei pressi dell’abitazione che nelle zone immediatamente limitrofe. Viuzze che il rapinatore solitario avrebbe percorso a piedi per allontanarsi. Fitto, anzi categorico, è il riserbo investigativo dei carabinieri della compagnia di Canicattì che, ieri, non lasciavano trapelare neanche la più piccola indiscrezione.