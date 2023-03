Strattona 87enne, la scaraventa a terra e la rapina della borsa: ricercata una donna

Strattona un'anziana, la fa finire a terra e la trascina per alcuni metri fino a quando vince le resistenze della donna e le strappa via la borsa con all'interno 84 euro e alcuni documenti personali.

La vittima, che fra poche settimane compirà 87 anni, finisce al pronto soccorso dove viene medicata (i medici le hanno dato una prognosi di cinque giorni) e poi va dai carabinieri per presentare una denuncia.

E' avvenuto in via Torino, a Canicattì. L'anziana ha riferito di essere stata rapinata da una donna che ha agito a volto scoperto mentre passeggiava per strada. I carabinieri stanno cercando di individuarla e, come primo passaggio investigativo, saranno mostrate delle foto segnaletiche di potenziali sospettate alla vittima e si cercheranno eventuali telecamere di impianti di videosorveglianza nella zona.