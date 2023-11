Rapina all’ufficio postale, il malvivente indossava mascherina e occhiali da sole: portati via 700 euro

Indossava mascherina e occhiali da sole ed aveva il cappuccio in testa per non rendersi riconoscibile il rapinatore che ieri mattina, giovedì 23 novembre, poco prima di mezzogiorno, ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Cristoforo Colombo 36 a Licata.

Armato di taglierino, ha minacciato i dipendenti costringendoli a consegnarli il denaro contante custodito nella casse: circa 700 euro. Poi la fuga repentina a piedi. In pochi secondi il malvivente si è dileguato percorrendo le vie limitrofe.

A condurre le indagini sono i carabinieri della Compagnia licatese che, tra le varie attività, visioneranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza.