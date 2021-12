Mascherina antiCovid sul volto e coltello in pugno rapina una tabaccheria, malvivente in fuga e titolare ferito

Berretto calato fin sopra le palpebre, mascherina antiCovid sul volto e coltello in pugno. E’ così che, nella serata di martedì, è entrato in azione – lungo viale Della Vittoria, a Canicattì, - un rapinatore solitario. Un giovane, verosimilmente del paese o comunque dei dintorni, che brandendo in aria il coltellaccio ha girato il bancone, aperto la cassa e arraffato tutti i contanti che vi erano custoditi: fra le 400 e 500 euro circa. Nella tabaccheria presa di mira, in quell’esatto istante, c’erano però i proprietari e il più giovane, un ventottenne, ha subito, fra le urla, tentato di bloccare il delinquente. Il rapinatore è però riuscito a guadagnare la via di fuga ed è fuggito lungo il viale Della Vittoria. Non si aspettava certamente di essere inseguito, cosa che invece il proprietario – un ventottenne canicattinese – ha fatto. E lo ha fatto a perdifiato. E’ però, ad un certo punto della corsa, caduto e s’è fatto male ad un ginocchio. In via precauzionale è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”.

Scattato l’allarme, lungo il viale Della Vittoria si sono subito precipitate le pattuglie della polizia. Gli agenti del commissariato hanno immediatamente rastrellato il Viale e le molteplici strade, verso la parte alta e verso valle, che lo intersecano. Del delinquente non è saltata fuori però nessuna traccia. Non è escluso che potesse esserci qualcuno, con il motore acceso, ad attenderlo in qualche viuzza. Così come non è escluso che lo stesso delinquente – dovrebbe trattarsi di un trentenne – possa aver lasciato un mezzo posteggiato da qualche parte, magari fra i vicoli del centro.

I poliziotti del commissariato di Canicattì, ieri, nonostante la giornata festiva, si stavano occupando delle indagini. Uno dei primi passaggi è stata la verifica su eventuali impianti di videosorveglianza, presenti in zona, pubblici o privati. Fitto è, naturalmente, il riserbo investigativo, anche se la rapina è stata messa a segno in pieno centro, in un orario in cui c’erano tante persone in giro. Sempre a Canicattì, lo scorso primo novembre, venne rapinata la titolare della tabaccheria di via Carlo Alberto. In quel caso, il delinquente attese la chiusura serale e, mentre la donna abbassava la saracinesca ed era di spalle, venne strattonata e le venne scippata la borsetta con all’interno circa 2 mila euro. Ad attendere il criminale, su uno scooter, quella sera, c’era un complice che aveva fatto anche da palo. Anche di questa indagine si stanno occupando i poliziotti.