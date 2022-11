Rapinò 24enne a Porta di Ponte, arresto convalidato: il 16enne resta in carcere

Il sedicenne "terribile" resta in carcere: all'istituto minorile Malaspina di Caltanissetta. L'arresto dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile è stato convalidato e il giudice ha, appunto, disposto che l'adolescente agrigentino rimanga nella casa circondariale per giovanissimi.

Il ragazzino, sabato sera, puntando un coltello contro un ventiquattrenne, si è fatto consegnare tutti i soldi che il giovane aveva in tasca: circa 60 euro. L'intervento dei carabinieri, in servizio antirapina, è stato immediato, anzi fulmineo, e sono riusciti a bloccare, e ad arrestare in flagranza di reato, uno dei ragazzini “terribili” che si aggirano spesso a Porta di Ponte. Denunciato, alla Procura per i minorenni, un 17enne.

I caeabinieri, durante un servizio di controllo, hanno notato i due giovani intenti a correre lungo la via Empedocle inseguiti da una terza persona. Il 16enne è stato subito bloccato, mentre l’altro giovane, comunque riconosciuto, riusciva a far perdere le proprie tracce.

Condotti in caserma, si riusciva a ricostruire l’accaduto: i due minori, dopo aver ottenuto un passaggio in auto da un 24enne di Agrigento, giunti all'altezza di Porta di Ponte, con il pretesto di scambiare delle banconote ottenevano sessanta euro dallo stesso. Condotta la vittima in una scalinata buia sita alle spalle di piazza Pirandello, uno di loro puntava contro la vittima un coltello, intimando allo stesso di non seguirli. La perquisizione personale permetteva, ai carabinieri, di rinvenire in possesso del giovane una modica quantità di stupefacente del tipo hashish.