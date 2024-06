Entra in un panificio con il volto coperto e armato di coltello: rapina in pieno centro

Solo 50 euro il bottino della rapina messa a segno all’interno di un panificio in via Pirandello a Canicattì. Un uomo con il volto coperto e armato di coltello - si legge oggi sul quotidiano La Sicilia - è entrato nell’esercizio commerciale minacciando una dipendente e obbligandola a consegnarli tutto il contenuto del registratore di cassa. In quel momento non c’era nessun cliente.

Dopo aver preso il denaro il malvivente ha fatto subito perdere le proprie tracce fuggendo a piedi dileguandosi tra le vie interne della zona. Sono subito scattate le ricerche del rapinatore da parte delle forze dell’ordine che però non è stato ancora individuato. Un aiuto per gli investigatori potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.