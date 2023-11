“Rapinò il padre portandogli via 1.000 euro”, giudizio immediato per 19enne

Giudizio immediato per il 19enne menfitano Emanuel Sabella, accusato di rapina nei confronti del padre al quale, secondo le accuse, avrebbe sottratto 1.000 euro puntandogli un coltello alla giugulare.

Il processo nei confronti del ragazzo - come si legge oggi sul Giornale di Sicilia - avrà inizio il prossimo 21 dicembre al tribunale di Sciacca. A decidere il giudizio immediato per il giovane è stato il gup dello stesso tribunale, Antonio Cucinella. La dinamica della presunta rapina sarebbe stata ricostruita dai carabinieri della stazione locale. Sabella si è sempre proclamato innocente sostenendo che, in realtà, quei soldi gli erano dovuti in quanto avrebbe aiutato il padre nella sua attività di vendita di pesce. I mille euro, sempre secondo l’imputato, erano la paga che gli spettava per avere svolto il lavoro. Di diverso avviso il sostituto procuratore Michele Marrone che aveva disposto la convalida dell’arresto del giovane con la custodia cautelare in carcere.

Ad aggravare la situazione di Sabella anche un altro episodio del tutto simile: è accusato infatti di avere sottratto alla madre 400 euro arrampicandosi dalla grondaia del palazzo in cui abita la donna ed introducendosi all’interno dell’appartamento una volta raggiunto il balcone. Al momento il 19enne rimane in carcere.