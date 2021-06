"Assalto a nigeriano ma senza armi": chiesta condanna a 2 anni e 8 mesi

Proposta l'assoluzione dall'accusa di detenzione illegale della pistola, l'ipotesi di rapina è stata riqualificata in "furto con destrezza"

Due anni e 8 mesi di reclusione per il ventisettenne Roberto Fragapane, arrestato insieme a Giuseppe Casà, 24 anni, con l'accusa di avere rapinato con una pistola un nigeriano al quale avrebbero sottratto un cellulare e un portafogli.

Sono stati chiesti dal pubblico ministero Emiliana Busto, a conclusione della requisitoria. Il magistrato della procura, tuttavia, ha chiesto l'assoluzione dall'accusa di detenzione illegale di arma, ritenendo in sostanza che non vi sia prova dell'uso della pistola, e ha riqualificato l'accusa di rapina in "furto con destrezza".

Il gup Stefano Zammuto, davanti al quale è in corso il processo con rito abbreviato, ha poi rinviato l'udienza a venerdì per l'arringa difensiva dell'avvocato Davide Casà e la sentenza.

I due imputati, arrestati dalla squadra mobile tre settimane dopo la rapina, compiuta il 12 gennaio dell'anno scorso, hanno sempre negato i fatti dicendo che c'era stata una semplice colluttazione dopo aver chiesto al nigeriano se avesse dell'hashish. La presunta vittima della rapina, avvenuta al Quadrivio, ha denunciato, invece, di essere stato avvicinato dai due ragazzi a bordo di un'auto, dalla quale sarebbe sceso uno dei due - secondo l'accusa Fragapane - mentre Casà lo avrebbe atteso al volante.