Rapina un 14enne e tenta di fare lo stesso con un coetaneo: denunciato

E' stato denunciato anche per rapina, tentata rapina e inosservanza al provvedimento d'autorità. Si tratta del ventiduenne di Canicattì che, nella notte fra sabato e domenica, ha scatenato il caos in piazza Dante, luogo della movida. Prima di scaraventarsi contro il poliziotto, il giovane canicattinese - è stato accertato e ricostruito dai poliziotti che hanno proceduto a denunciarlo alla Procura - ha rapinato un quattordicenne, ed ha tentato di fare lo stesso con coetaneo, del portafogli che aveva in tasca.

I controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Canicattì, che sono intervenuti perché era stato segnalato un giovane molesto, hanno permesso inoltre d'accertare che il canicattinese era stato anche destinatario di un avviso orale, firmato dal questore. Un provvedimento che lo invitava, di fatto, a comportarsi secondo le regole. Cosa che, nella notte fra sabato e domenica, non ha fatto e quindi si è configurata anche la fattispecie di reato di inosservanza del provvedimento d'autorità.