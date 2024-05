Minaccia con una bottiglia rotta un uomo per rapinarlo, 24enne arrestato

Ha rapinato a Ribera un uomo minacciandolo con una bottiglia rotta. Per questo un 24enne di origini gambiane è stato arrestato dai carabinieri della tenenza locale. Il giovane, che ha dei precedenti per droga, è stato portato nel carcere di Sciacca in attesa dell’udienza di convalida ed è assistito dall’avvocato Sergio Vaccaro, lo stesso che lo aveva difeso per altre vicende legate alla droga.

Magro il bottino della rapina: poche decine di euro.