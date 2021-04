"Rapina e spaccio: sono pericolosi", firmate 2 sorveglianze speciali

Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico di S. L., 22 anni, di Castrofilippo e C. F., 39 anni, di Siculiana. Ad emanare i decreti è stata la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo su proposta del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci.

S. L., nel biennio trascorso, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per essere ritenuto responsabile di numerosi reati contro il patrimonio ed anche di una rapina ai danni di un frate.

C. F. è stato ritenuto gravitare nell’ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti e in tale contesto è stato segnalato, anche in stato di arresto, numerose volte all’autorità giudiziaria in quanto deteneva stupefacenti, ai fini di spaccio, anche in notevoli quantità.

Per la pericolosità sociale, i due sono stati raggiunti dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di due anni. Al siculianese, C. F., il tribunale ha applicato anche l’obbligo di soggiorno.