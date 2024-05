"Rapina, estorsione e maltrattamenti in famiglia": 53enne portato in carcere

Il gip del tribunale di Agrigento ha siglato l'ordinanza di revoca della libertà vigilata. Cinquantunenne - indagato di rapina, estorsione e maltrattamenti in famiglia - viene arrestato e trasferito alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. A dare esecuzione al provvedimento del giudice per le indagini preliminari, ossia all'applicazione della custodia cautelare in carcere, sono stati i poliziotti della squadra mobile della questura della città dei Templi.

Non è stato complicato per i poliziotti rintracciare il 51enne che non ha opposto alcuna resistenza e si è lasciato accompagnare al carcere di contrada Petrusa.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.