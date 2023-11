Indossava una maschera per non farsi riconoscere: il rapinatore misterioso ha portato via 400 euro al benzinaio di Villaseta

Il rapinatore misterioso che ha portato via l’incasso al distributore di carburanti di via Caduti di Marzabotto, a Villaseta, indossava una maschera per non farsi riconoscere e ha strattonato per diversi metri il dipendente dell’attività commerciale, un agrigentino di 61 anni. Il bottino della rapina è stato quantificato: ammonta 400 euro.

Il rapinatore mascherato è sbucato all’improvviso nella piazzola dell’area di riforimento e si è subito diretto verso il benzinaio costringendolo a consegnare il denaro contante di cui era in possesso. Poi si è dileguato a piedi insieme ad un complice. Alla scena hanno assisito un operaio ed un cliente che non hanno potuto fare nulla. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

I carabinieri della stazione di Villaseta hanno subito avviato le indagini.