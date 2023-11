Rapina in pieno giorno ad un distributore di benzina a Villaseta: magro il bottino

E' di poche centinaio di euro il "bottino" della rapina compiuta nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Villaseta, in via Caduti di Marzabotto ai danni di un distributore di benzina.

Un soggetto incappucciato, giunto a piedi dalla vicina area del parcheggio di Cugno Vela, ha strattonato un operaio in servizio, costringendolo con la forza a farsi consegnare l'incasso della prima parte del pomeriggio ma pare senza procurargli fortunatamente ferite.

Così come era arrivato il malvivente è scomparso insieme ad un complice che l'aspettava nascosto tra l'erba probabilmente per allontanarsi a bordo di un'auto che li aspettava per garantire la fuga. Tutto sarebbe avvenuto in pochi istanti sotto gli occhi impietriti di un cliente e di un altro operaio.

A presentare denuncia ai carabinieri è stato lo stesso rapinato. Starà adesso ai militari risalire agli autori del gesto, utilizzando anche le immagini di videosorveglianza.

Il rifornimento è stato nel tempo più volte oggetto delle "attenzioni" dei rapinatori.