"Rapinò 8 euro ad un corriere di Palermo", arrestato 18enne

Ha rapinato - lo scorso 10 giugno, assieme ad un complice al momento ignoto, - un corriere. E' originario di Sciacca, il diciottenne che è stato arrestato, e posto ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Palermo.

G. A., assieme al complice, ha bloccato - secondo l'accusa - i dipendenti di una società di trasporto intenti ad effettuare delle consegne nella zona di via Pitrè/Altarello, intimando loro di consegnargli il denaro. L’intervento tempestivo e provvidenziale delle volanti della polizia sconvolgeva il piano criminale, in quanto riuscivano ad impossessarsi di soli 8 euro, prima di darsi alla fuga.

Le indagini sull’episodio, svolte dai poliziotti del commissariato di "Porta Nuova” hanno permesso di ottenere importanti riscontri investigativi circa la responsabilità del malvivente: fondamentali per la sua individuazione le impronte rinvenute sulla fiancata del mezzo e su un pacco abbandonato nel vano posteriore del furgone utilizzato dai corrieri. L'impronta, da un confronto dattiloscopico, è risultata essere proprio di G. A., 18enne, con precedenti penali per furto. Tale prova scientifica, inoltre, veniva corroborata da ulteriori accertamenti che permettevano - hanno ricostruito dalla Questura di Palermo - di appurare che il rapinatore aveva in uso un motociclo corrispondente a quello utilizzato per raggiungere il luogo della rapina e per la fuga. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità del complice.