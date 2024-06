La rapina al panificio: il giovane delinquente ha puntato il coltello alla gola della commessa

Ha circa 18 anni il rapinatore che, nei giorni scorsi, è entrato in azione in un panificio di via Pirandello a Canicattì. Un malvivente che, armato di coltello, non ha minacciato soltanto verbalmente la commessa. Ma le ha addirittura puntato alla gola il coltellaccio. La donna non è rimasta, per fortuna, ferita. E dalla cassa del panificio, il delinquente è riuscito a portar via appena 100 euro.

Questi alcuni dei retroscena della rapina a mano armata su cui stanno indagando i carabinieri della stazione di Canicattì. Militari dell'Arma che sono riusciti a ricostruire anche che il giovane rapinatore indossava, nell'esatto momento in cui ha fatto irruzione nel panificio, una mascherina chirurgica.