“Rapinarono centro scommesse con un coltello da macellaio”, un arresto e un obbligo di dimora

Uno è entrato fingendosi un semplice cliente che voleva “piazzare” delle scommesse sportive, l’altro ha invece fatto irruzione con il volto travisato e armato con un coltello da macellaio minacciando un dipendente e facendosi consegnare tutto il denaro contenuto nella cassa. Una rapina in piena regola, quella perpetrata lo scorso 11 gennaio in un centro scommesse del centro di Palma di Montechiaro, che ha visto protagonisti due giovani. Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Palma hanno raggiunto i due rapinatori in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare. Per uno di loro, M.S. di 29 anni, sono scattati i domiciliari con l’applicazione di braccialetto elettronico, così come disposto dal gip del tribunale di Agrigento. Per l'altro, un ragazzo di 19 anni, M.M., l’obbligo di dimora nel Comune di Palma di Montechiaro.

I due soggetti sono stati ripresi dalle telecamere di video-sorveglianza quando sono entrati in azione all’interno del centro scommesse. L’attività di indagine intrapresa nell’immediato dagli agenti della polizia di Stato ha consentito di identificare subito i due rapinatori. Il più giovane è stato raggiunto nella sua abitazione, l’altro è stato sorpreso in centro città e trovato in possesso di parte del denaro provento della rapina e di sostanza stupefacente. Tutto quanto è stato sequestrato.