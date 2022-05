Rapina un supermercato a Genova e fugge aggrappandosi ad un camion: arrestato in città

Rapina un centro commerciale e scappa aggrappandosi ad un furgone come in un film d'azione: arrestato ad Agrigento, a centinaia di chilometri di distanza dal luogo del furto.

Vicenda rocambolesca quella che riguarda un pluripregiudicato senza fissa dimora che nei giorni scorsi aveva rubato sette bottiglie di alcolici, un paio di scarpe e altro abbigliamento per un valore di circa 200 euro in un supermercato del quartiere Prè, a Genova. L’uomo, dopo essersi scagliato con violenza contro una guardia giurata, è riuscito a far perdere completamente le proprie tracce saltando sul cassone di un furgone in transito nei pressi del centro commerciale, allontanandosi con la refurtiva.

Da lì il rapinatore era scomparso nel nulla, riuscendo a saltare giù dal mezzo prima che qualcuno riuscisse a notarlo. Sono quindi partite le operazioni di ricerca, con l'inserimento del volto dell'uomo nella banca dati delle forze dell’ordine.

A rintraciarlo, in provincia, sono stati gli uomini delle volanti della Questura di Agrigento, che hanno assicurato il rapinatore "funambulo" alla giustizia.