Tribunale

Rapinano imprenditori e li speronano col camion dopo essere stati scoperti: condanna a 8 anni e 4 mesi per padre e figlio

Antonio e Massimo Putano avrebbero fatto irruzione in un allevamento per rubare dei tubi per l'irrigazione e non si sarebbero fermati neppure davanti al tentativo dei proprietari di proteggere la loro proprietà: la pena è superiore rispetto ai 7 anni chiesti dal pm