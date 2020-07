Armato di coltello e con la mascherina sul volto assalta benzinaio: 150 euro il bottino

Armato di coltello e con mascherina e cappello sulla testa rapina un distributore di benzina e fugge via. E' accaduto in via Carlo Alberto, a Canicattì. Un criminale solitario è riuscito a farsi consegnare l'incasso dal benzinaio, che di fatto aveva da poco avviato il proprio turno di lavoro.

Centocinquanta euro il magro bottino ricavato. L'uomo si è allontanato rapidamente, probabilmente salendo su un'auto che era stata precedentemente parcheggiata poco vicino. Allertate dal benzinaio sono poi accorse le Volanti della Polizia: indagini in corso, ma si tratta dell'ennesimo episodio criminoso di questo tipo nella città dell'Uva Italia.