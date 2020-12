La rapina con spaccata al bar di Caltanissetta, scarcerato il 15enne

Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso degli avvocati Giuseppe Dacquì e Giacinto Paci. I legali - parlando di "clamoroso errore giudiziario" - hanno chiesto la scarcerazione, sostenendo che non fosse il loro assistito ad aver preso parte alla rapina al Caffè Opera di Caltanissetta dello scorso 25 ottobre. E' tornato quindi libero il quindicenne di Canicattì, arrestato negli scorsi giorni.

I difensori hanno basato la loro richiesta su una consulenza sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza, riprese dalle quali emergerebbe che i pantaloni indossati da uno dei rapinatori non corrispondono a nessuno degli indumenti in possesso dell'indagato. Gli avvocati hanno, inoltre, evidenziato come, quella sera, il minorenne si trovasse in casa di amici.